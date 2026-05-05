ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

ராதாபுரம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற தவெகவின் சதீஷ் கிறிஸ்டோபருக்கு சான்றிதழை வழங்கிய தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ராஜசெல்வி.

Updated On :5 மே 2026, 1:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் சதீஷ் கிறிஸ்டோபா் 12,313 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

ராதாபுரம் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் மு.அப்பாவு, பாஜக சாா்பில் எஸ்.பி.பாலகிருஷ்ணன், தவெக சாா்பில் சதீஷ் கிறிஸ்டோபா், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் கிரிஜா தாமரைப்பாண்டியன் உள்ளிட்ட 23 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். இத்தொகுதியில் திமுக, பாஜக வேட்பாளா்களுக்கு இடையேதான் போட்டி இருக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்பட்டது.

ஆனால், தவெக வேட்பாளா் சதீஷ் கிறிஸ்டோபா், அனைவருடைய எதிா்பாா்ப்புகளையும் மீறி முன்னிலை பெற்றாா். 26 சுற்றுகளாக வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில் தொடா்ச்சியாக சதீஷ் கிறிஸ்டோபரே முன்னிலையில் இருந்தாா். இறுதியில் அவா் 69, 947 வாக்குகள் பெற்று 12,313 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். மு.அப்பாவு 57, 634 வாக்குகள் பெற்று 2-ஆவது இடத்தைப் பிடித்தாா். பாஜக வேட்பாளா் எஸ்.பி.பாலகிருஷ்ணன் 52,637 வாக்குகளுடன் 3-ஆவது இடத்தையும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் கிரிஜா தாமரைப்பாண்டியன் 15,370 வாக்குகளுடன் 4-ஆவது இடத்தையும் பிடித்தனா்.

