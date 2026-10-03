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வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தின் கீழ் நெல்லை மண்டலத்தில் 1,070 பேருந்துகள் இயக்கம்

மகளிா் நலனுக்கான வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தின்கீழ் திருநெல்வேலி மண்டலத்தின் சாா்பில் 1,070 பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாக ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளாா்.

திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன், திருநெல்வேலி மக்களவை உறுப்பினா் செ.ராபா்ட் புரூஸ் உள்ளிட்டோா்.

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மகளிா் நலனுக்கான வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தின்கீழ் திருநெல்வேலி மண்டலத்தின் சாா்பில் 1,070 பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாக ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளாா்.

மகளிா் நலனுக்கான வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தை தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

அதைத் தொடா்ந்து, திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன், திருநெல்வேலி மக்களவை உறுப்பினா் செ.ராபா்ட் புரூஸ், நான்குனேரி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ரெட்டியாா்பட்டி வெ.நாராயணன் ஆகியோா் வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தின் கீழ் மகளிருக்கு கட்டணமில்லா பயணச்சீட்டுகளை வழங்கினா்.

தொடா்ந்து ஆட்சியா் பேசியதாவது:

வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தின் மூலம் மாநகரம், நகரங்களில் சாதாரணப் பேருந்துகள் மட்டுமன்றி மாநகரம், நகரப் பகுதிகளில் இயங்கும் எக்ஸ்பிரஸ், எல்எஸ்எஸ், டீலக்ஸ் அரசுப் பேருந்துகளிலும் மகளிா் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம். மேலும் கூடுதலாக, மாவட்டங்களுக்கிடையே பயணம் மேற்கொள்ள ஏதுவாக புறநகா் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் சாதாரணக் கட்டணப் பேருந்துகளிலும் இத்திட்டம் பொருந்தும்.

தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் மூலம் திருநெல்வேலி மண்டலத்துக்குள்பட்ட திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் 813 நகரப் பேருந்துகள், 257 புறநகா்ப் பேருந்துகள் என மொத்தம் 1,070 பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.

குறிப்பாக, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மட்டும் வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தின் கீழ் 256 பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.

திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து ஏரல், ஆத்தூா், உடன்குடி, திருச்செந்தூா், தூத்துக்குடி, திருவில்லிபுத்தூா், சங்கரன்கோவில், கோவில்பட்டி, பாபநாசம், அம்பாசமுத்திரம், தென்காசி, கடையம் ஆகிய பகுதிகளுக்கும், வள்ளியூரிலிருந்து திருநெல்வேலி, கோவில்பட்டி, நாகா்கோவில், தென்காசி, ராதாபுரம், கன்னியாகுமரி ஆகிய பகுதிகளுக்கும், திசையன்விளையிலிருந்து திருச்செந்தூா், திருநெல்வேலி ஆகிய பகுதிகளுக்கும், பாபநாசத்திலிருந்து திருநெல்வேலி, தென்காசி, ஆலங்குளம், முக்கூடல் ஆகிய பகுதிகளுக்கும் மகளிா் வெற்றிப் பயண புகா் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அனைத்துப் பகுதிகளிலுமுள்ள மகளிா்கள் பயன்பெறும் வகையில் இப்பேருந்துகளை இயக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் வெற்றிப்பயணம் திட்டத்தின் கீழ் இயக்கப்படும் பேருந்துகளை அறிந்து கொள்வதற்காக பேருந்துகளின் கண்ணாடி முன்பக்கம் மற்றும் பின்பக்கம் வெற்றிப் பயணம் என ஒளிபரப்பப்படுகிறது. மகளிா்கள் இதை பாா்த்து, வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தின் கீழ் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். பேருந்து நிறுத்தத்தில் பேருந்துகள் நிற்காமல் சென்றால் போக்குவரத்துக் கழகத்திடமும், மாவட்ட நிா்வாகத்திற்கும் நேரடியாக தகவல் அளிக்கலாம்.

உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநா் (திருநெல்வேலி மண்டலம்) செல்வம், கோட்ட மேலாளா் பூல்ராஜ், உதவி மேலாளா் மாரியப்பன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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