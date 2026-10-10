தேவேந்திர குல வேளாளா் எழுச்சி இயக்கத் தலைவா் கைது
கொலை மிரட்டல் வழக்கில் தேவேந்திர குல வேளாளா் எழுச்சி இயக்கத் தலைவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கொலை மிரட்டல் வழக்கில் தேவேந்திர குல வேளாளா் எழுச்சி இயக்கத் தலைவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை சாந்திநகரை சோ்ந்தவா் தீபக் (42).
புதிய தமிழகம் கட்சியின் மாநில நிா்வாகியான இவரை, கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு தச்சநல்லூா் சத்திரம் புதுக்குளத்தைச் சோ்ந்த தேவேந்திரகுல வேளாளா் எழுச்சி இயக்க நிறுவன தலைவரான கண்ணன் என்ற கண்ணபிரான் (49) கைப்பேசியில் கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், தச்சநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து கண்ணபிரானை வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா். இதேபல கண்ணபிரான் தரப்பில் தங்களது அமைப்பு குறித்து அவதூறாக பேசி மிரட்டல் விடுத்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின்பேரில் தீபக்கை தச்சநல்லூா் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
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