ஐ.டி. ஊழியரை தாக்கிய சகோதரா்கள் இருவா் கைது
கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே ஐ.டி. ஊழியா் மீது தாக்குதல் நடத்திய அவரது சகோதரா்கள் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கோப்புப் படம்
கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே ஐ.டி. ஊழியா் மீது தாக்குதல் நடத்திய அவரது சகோதரா்கள் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கல்லிடைக்குறிச்சி ஆட்டுத்தட்டைத் தெருவைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் (44). சென்னையில் தனியாா் ஐ.டி. நிறுவனத்தில் மேலாளராக உள்ளாா். இந்த நிலையில், பூா்வீகச் சொத்துப் பிரிவினை காரணமாக மணிகண்டனுக்கும் அவரது சகோதரா்கள் செண்பக அய்யப்பன் (42), செல்லையா (34) ஆகியோருக்கும் இடையே அடிக்கடி பிரச்னை இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், மணிகண்டன் வீட்டு மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து, சகோதரா்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் செண்பக அய்யப்பன், செல்லையா இருவரும் இரும்புக் கம்பி, கத்தியால் மணிகண்டனைத் தாக்கினா்.
இதுகுறித்து கல்லிடைக்குறிச்சி காவல் நிலையத்தில் மணிகண்டன் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து செல்லையா, செண்பக அய்யப்பனை கைது செய்தனா்.
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