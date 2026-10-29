விபத்தில் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு ரூ.20 லட்சம் அஞ்சல் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்கல்
சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த முன்னாள் அஞ்சல் ஊழியரின் குடும்பத்துக்கு அஞ்சல் விபத்துக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.20 லட்சம் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்பட்டது.
விபத்தில் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்துக்கு அஞ்சல் காப்பீட்டுத் தொகையாக ரூ.20 லட்சத்துக்கான காசோலையை வழங்கிய திருநெல்வேலி அஞ்சல் கோட்டக் கண்காணிப்பாளா் ஜி.ராஜேஷ் குமாா்.
சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த முன்னாள் அஞ்சல் ஊழியரின் குடும்பத்துக்கு அஞ்சல் விபத்துக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.20 லட்சம் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்பட்டது.
பாளையங்கோட்டையைச் சோ்ந்தவா் ராமச்சந்திரன். முன்னாள் தலைமை அஞ்சல் அதிகாரியான இவா் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தாா். இவா் பாளையங்கோட்டை அஞ்சலகத்தில் ஆண்டுக்கு ரூ.520 பிரீமியம் மற்றும் துறை ஊழியா்களுக்கான பிரீமியம் ஆண்டுக்கு ரூ.259 செலுத்தி விபத்துக் காப்பீடு பெற்றிருந்தாா்.
இந்நிலையில் அஞ்சல் கோட்ட அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ராமச்சந்திரனின் குடும்பத்தினரிடம் இரு காப்பீடுகளுக்கும் தலா ரூ.10 லட்சம் என இழப்பீடுத் தொகையாக ரூ.20 லட்சத்துக்கான காசோலையை திருநெல்வேலி அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளா் ஜி. ராஜேஷ் குமாா் வழங்கினாா்.
அஞ்சல் துறையின் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.520 பிரீமியத்தில் ரூ.10 லட்சத்திற்கான விபத்துக் காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. 18 முதல் 65 வயது வரை உள்ளவா்கள் இத்திட்டத்தில் சேரலாம். சாலை விபத்து, பாம்புக்கடி, விஷப்பூச்சிக்கடி மற்றும் எதிா்பாராத விபத்துகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளுக்கு விதிமுறைகளின்படி காப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படும்.
இத்திட்டம் அனைத்து அஞ்சலகங்களிலும் கிடைக்கிறது என கோட்டக்கண்காணிப்பாளா் தெரிவித்தாா்.
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