பெண்களுக்கான சேவை மையங்களில் ஒப்பந்த பணியிடம்: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு
சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் பெண்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த சேவை மையங்களில் தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு - கோப்புப்படம்
சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் பெண்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த சேவை மையங்களில் தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இது தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
குடும்பம் மற்றும் சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பிரச்னைகளைத் தடுக்கும் நோக்கத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறையின் கீழ் திருநெல்வேலி மற்றும் வள்ளியூரில் பெண்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த சேவை மையங்கள் இயங்கி வருகின்றன. அதில் பல்நோக்கு உதவியாளா் - 2 மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளா்-1 ஆகிய பணியிடங்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் சுழற்சி முறையில் பணியாற்றுவதற்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த பெண் விண்ணப்பதாரா்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
விண்ணப்பங்களை திருநெல்வேலி மாவட்ட இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், திருநெல்வேலி என்ற முகவரிக்கு வரும் நவம்பா் 13-ஆம் தேதிக்குள் அஞ்சல் மூலமாகவோ, நேரிலோ சமா்ப்பிக்கலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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