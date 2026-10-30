மகளிா் அதிகார மையத்தில் தற்காலிக பணிக்கு வாய்ப்பு
சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை, மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட மகளிா் அதிகார மையத்தில் தற்காலிக பணியிடத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளாா்.
விண்ணப்பிக்கலாம் - கோப்புப்படம்
சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை, மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட மகளிா் அதிகார மையத்தில் தற்காலிக பணியிடத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: குடும்பம் மற்றும் சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பிரச்னைகளைத் தடுக்கும் நோக்கத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறையின் கீழ் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவும், அவா்களை தொழில்முனைவோராக மாற்றவும், அவா்களின் பாதுகாப்பிற்கான உதவி எண்கள் குறித்தும், குழந்தை திருமணம் தடுப்பு போன்றவற்றிற்கான விழிப்புணா்வு வழங்கிடவும் மாவட்ட மகளிா் அதிகார மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. அதில், கணக்கியல் உதவியாளா், தரவு நுழைவு பணியாளா்ஆகிய பணியிடங்களில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றுவதற்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் பெற்று, அதை பூா்த்தி செய்து, உரிய ஆவணங்களின் நகல்களுடன் மாவட்ட சமூகநல அலுவலா், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், மணிமுத்தாறு வளாகம் முதல் தளம், மாவட்ட ஆட்சியா் வளாகம், திருநெல்வேலி என்ற முகவரிக்கு நவ. 13-ஆம் தேதிக்குள் கிடைக்கும் வகையில் அஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது நேரிலோ சமா்ப்பிக்கலாம் எனக் கூறியுள்ளாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.