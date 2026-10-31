த.வெ.க. அரசைக் கண்டித்து நெல்லையில் தி.மு.க. மகளிர் அணியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!
பெண்கள் பாதுகாப்பு, விலைவாசி உயர்வை எதிர்த்து தி.மு.க. மகளிர் அணியினர் கண்டனம் பற்றி..
நெல்லையில் தி.மு.க. மகளிர் அணியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் - video crop
தமிழகத்தில் சட்டம், ஒழுங்கு, கொலை - கொள்ளை உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகக் கூறி பெண்கள் குழந்தைகள் பாதுகாப்பின்மை மற்றும் விலைவாசி உயர்வைக் கண்டித்து நெல்லை மாவட்ட தி.மு.க மகளிர் அணி சார்பில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு நெல்லை மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் ஆவுடையப்பன், மத்திய மாவட்ட பொறுப்பாளர் அப்துல் வகாப் எம்.எல். ஏ., கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் கிரகாம்பெல் ஆகியோர் தலைமை தாங்கினர். முன்னாள் அவைத்தலைவர் அப்பாவு, முன்னாள் அமைச்சர் டி.பி.எம் மைதீன் கான், மனோஜ் பாண்டியன் எம்.எல்.ஏ., முன்னாள் எம்.பி ஞான திரவியம், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ முத்துச்செல்வி, ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் நெல்லை மத்திய, மேற்கு மற்றும் கிழக்கு மாவட்ட மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் திரளாக கலந்துகொண்டு த.வெ.க. அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பினர். இதில் பொதுக்குழு உறுப்பினர் பரமசிவ அய்யப்பன், மாநகரச் செயலாளர் வக்கீல் தினேஷ், மாவட்ட மகளிர் அணி அமைப்பாளர்கள் மகேஸ்வரி, மல்லிகா அருள், திவ்யா மணிகண்டன், மகளிர் தொண்டர் அணி அமைப்பாளர்கள் அனிதா, சங்கீதா சுதாகர், மாவட்ட பொறுப்புக் குழு உறுப்பினர் அனுராதா ரவி முருகன், மாவட்ட துணைச் செயலாளர்கள் எஸ்.வி சுரேஷ், தமயந்தி, தர்மன், இளைஞரணி மணிகண்டன் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
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