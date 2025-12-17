குளச்சல், மண்டைக்காடு பகுதிகளில் இன்று மின் நிறுத்தம்
குளச்சல், மண்டைக்காடு பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை(டிச.18) மின் நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது.
செம்பொன்விளை, சேரமங்கலம், முட்டம் துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்புப் பணிகள் வியாழக்கிழமை (டிச. 18) நடைபெற இருப்பதால், செம்பொன்விளை, திக்கணங்கோடு, தெங்கன்குழி, மத்திகோடு, சேனம்விளை, சாஸ்தான்கரை, குளச்சல், கொட்டில்பாடு, சைமன்காலனி, கோடிமுனை, உடையாா்விளை, லட்சுமிபுரம், கல்லுக்கூட்டம், கீழக்கரை, பத்தறை, இரும்பிலி, ஆலஞ்சி, குறும்பனை, வாணியக்குடி, குப்பியன்தறை, பாலப்பள்ளம், மிடாலக்காடு, பிடாகை, பெத்தேல்புரம், திங்கள்நகா், இரணியல், கண்டன்விளை, குசவன்குழி, நெய்யூா், பட்டரிவிளை, தலக்குளம், சேரமங்கலம், அழகன்பாறை, கருமண்கூடல், மண்டைக்காடு, நடுவூா்கரை, ஐ.ஆா்.இ., பரப்பற்று, கூட்டுமங்கலம், புதூா், மணவாளக்குறிச்சி, பிள்ளையாா் கோயில், கடியப்பட்டினம், அம்மாண்டிவிளை, வெள்ளமோடி, வெள்ளிச்சந்தை, முட்டம், சக்கப்பத்து, ஆற்றின்கரை, சாத்தன்விளை, ஆலன்விளை, திருநயினாா்குறிச்சி, குருந்தன்கோடு, கட்டிமாங்கோடு ஆகிய இடங்களுக்கும் அவற்றைச் சாா்ந்த துணை கிராமங்களுக்கும் காலை 9 மணிமுதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை மின் வினியோகம் இருக்காது என தக்கலை மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் தெரிவித்துள்ளாா்.