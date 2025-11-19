கன்னியாகுமரி
கருங்கல் பகுதிகளில் இன்று மின்நிறுத்தம்
கருங்கல் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (நவ.20) மின் விநியோகம் இருக்காது.
குழித்துறை மின்வாரிய கோட்டத்திற்குள்பட்ட கருங்கல் துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் வியாழக்கிழமை நடைபெறுவதால், காலை 8 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை கீழ் குறிப்பிட்ட இடங்களான பாலூா், திப்பிரமலை, எட்டணி, முள்ளங்கனா விளை, நட்டாலம், நேசா் புரம், பள்ளியாடி, செல்லங்கோணம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின்விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.