கன்னியாகுமரி

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு!

Published on

பேச்சிப்பாறை ... 43.23

பெருஞ்சாணி .. 69.22

சிற்றாறு 1 ... 11.74

சிற்றாறு 2 ... 11.84

முக்கடல் ... 22.90

பொய்கை .. 29.30

மாம்பழத்துறையாறு... 45.85

மழை அளவு

கொட்டாரம் .. 21.20 மி.மீ.

பாலமோா் ... 11.60 மி.மீ.

மயிலாடி .. 9.40 மி.மீ.

பூதப்பாண்டி .. 8.20 மி.மீ.

சிற்றாறு 1 அணை .. 7.20 மி.மீ.

சுருளோடு ... 7.20 மி.மீ.

குரூந்தன்கோடு ... 7 மி.மீ.

மாம்பழத்துறையாறு அணை ... 7 மி.மீ.

பேச்சிப்பாறை அணை .. 6.80 மி.மீ.

ஆனைக்கிடங்கு .. 6.80 மி.மீ.

நாகா்கோவில் ... 6.60 மி.மீ.

பெருஞ்சாணி அணை .. 6 மி.மீ.

ஆரல்வாய்மொழி ... 6 மி.மீ.

கன்னிமாா் .. 5.60 மி.மீ.

திற்பரப்பு .. 5.20 மி.மீ.

புத்தன்அணை .. 5.20 மி.மீ.

கோழிப்போா்விளை .. 4.20 மி.மீ.

சிற்றாறு 2 அணை ... 4 மி.மீ.

முக்கடல் அணை .. 3.40 மி.மீ.

தக்கலை ... 3 மி.மீ.

முள்ளங்கினாவிளை .. 2.80 மி.மீ.

அடையாமடை .. 2.40 மி.மீ.

களியல் ... 2 மி.மீ.

X
Dinamani
www.dinamani.com