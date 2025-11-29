குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு!
பேச்சிப்பாறை ... 43.23
பெருஞ்சாணி .. 69.22
சிற்றாறு 1 ... 11.74
சிற்றாறு 2 ... 11.84
முக்கடல் ... 22.90
பொய்கை .. 29.30
மாம்பழத்துறையாறு... 45.85
மழை அளவு
கொட்டாரம் .. 21.20 மி.மீ.
பாலமோா் ... 11.60 மி.மீ.
மயிலாடி .. 9.40 மி.மீ.
பூதப்பாண்டி .. 8.20 மி.மீ.
சிற்றாறு 1 அணை .. 7.20 மி.மீ.
சுருளோடு ... 7.20 மி.மீ.
குரூந்தன்கோடு ... 7 மி.மீ.
மாம்பழத்துறையாறு அணை ... 7 மி.மீ.
பேச்சிப்பாறை அணை .. 6.80 மி.மீ.
ஆனைக்கிடங்கு .. 6.80 மி.மீ.
நாகா்கோவில் ... 6.60 மி.மீ.
பெருஞ்சாணி அணை .. 6 மி.மீ.
ஆரல்வாய்மொழி ... 6 மி.மீ.
கன்னிமாா் .. 5.60 மி.மீ.
திற்பரப்பு .. 5.20 மி.மீ.
புத்தன்அணை .. 5.20 மி.மீ.
கோழிப்போா்விளை .. 4.20 மி.மீ.
சிற்றாறு 2 அணை ... 4 மி.மீ.
முக்கடல் அணை .. 3.40 மி.மீ.
தக்கலை ... 3 மி.மீ.
முள்ளங்கினாவிளை .. 2.80 மி.மீ.
அடையாமடை .. 2.40 மி.மீ.
களியல் ... 2 மி.மீ.