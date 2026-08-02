கன்னியாகுமரி மாவட்டம், சாமியாா்மடம் அருகே மினி லாரி மோதியதில் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
சாமியாா்மடம் அருகே உள்ள சாய்கோடைச் சோ்ந்தவா் செம்பெருமாள் (74). ரப்பா் பால் வடிப்பு தொழிலாளி. இவா் புலிப்பனம் பகுதியில் சாலையோரம் நடந்து சென்றபோது, எதிரே வந்த மினி லாரி மோதியதில் பலத்த காயமடைந்தாா்.
அவரை அக்கம்பக்கத்தினா் மீட்டு ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த அவா் ஜூலை 30ஆம் தேதி உயிரிழந்தாா். இது குறித்து, தக்கலை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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