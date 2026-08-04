Dinamani
தவெக ஆட்சியை திமுகவால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை: செங்கோட்டையன்திசை திருப்புவதும், பொய் செய்தி பரப்புவதுமே தவெக அரசின் நோக்கம்: உதயநிதி ஸ்டாலின்இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசவில்லை; பெண்களை இழிவுபடுத்தும் நோக்கம் இல்லை: உதயநிதிஇன்று தேர்தல் நடந்தால் டெபாசிட் இழப்பார் உதயநிதி: ஆதவ் அர்ஜுனாகாவிரி விவகாரத்தில் காட்டாத வேகத்தை கைது நடவடிக்கைக்கு முதல்வர் விஜய் காட்டுவது ஏன்? - சீமான்சந்தையின் நான்கு நாள் தொடர் ஏற்றம் முறியடிப்பு! சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி சரிவு!!
/
கன்னியாகுமரி

வீட்டில் 20 பவுன் நகை திருட்டு: பணிப்பெண் உள்பட 2 போ் கைது

தக்கலை அருகே பணி செய்த வீட்டில் 20 பவுன் நகைகளை திருடிய பெண் உள்பட 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

கைது

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 12:22 am IST

Syndication

தக்கலை அருகே பணி செய்த வீட்டில் 20 பவுன் நகைகளை திருடிய பெண் உள்பட 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தக்கலை அருகேயுள்ள தென்கரை, செங்கல் சுனைவிளையைச் சோ்ந்தவா் முருகேஷ் நிதின் . தனியாா் நிறுவன ஊழியா். இவரது பாட்டி உடல் நலக்குறைவால் அவதிப்பட்டதால், உடனிருந்து கவனிக்க 9 மாதங்களுக்கு முன்பு, அமராவதியைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணன் (61) என்பவா் மூலம் குமாரபுரம் நெக்கட்டான் பாறையை சோ்ந்த சுகி (46) என்பவரை வேலைக்கு அமா்த்தினாா்.

இவா், கடந்த 1ஆம் தேதிக்குப் பின் வேலைக்கு வரவில்லையாம். விவரம் கேட்டபோது, அவா் வேறு இடத்தில் வேலை கிடைத்ததாக கூறினாராம். இந்நிலையில், முருகேஷ் நிதின் வீட்டு பீரோவில் இருந்த 20 பவுன் தங்க நகைகளை காணவில்லையாம்.

இதுகுறித்து அவா் அளித்த புகாரின்பேரில், தக்கலை போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்ததில், சுகி மற்றும் கிருஷ்ணனுக்கு தொடா்பிருப்பது தெரியவந்ததாம். அவா்களை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்து, 12.5 பவுன் நகைகளை மீட்டனா்; தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வீட்டில் 50 பவுன் நகை திருடு போன வழக்கில் 2 போ் கைது

வீட்டில் 50 பவுன் நகை திருடு போன வழக்கில் 2 போ் கைது

நெல்லையில் இரு வீடுகளில் ரூ.22 லட்சம் நகைகள் திருட்டு: பணிப்பெண் கைது

நெல்லையில் இரு வீடுகளில் ரூ.22 லட்சம் நகைகள் திருட்டு: பணிப்பெண் கைது

பணம் இரட்டிப்பு மோசடி: பெண் உள்பட 3 போ் கைது

பணம் இரட்டிப்பு மோசடி: பெண் உள்பட 3 போ் கைது

கஞ்சா விற்பனை: மூதாட்டி உள்பட 4 போ் கைது

கஞ்சா விற்பனை: மூதாட்டி உள்பட 4 போ் கைது

விடியோக்கள்

உதயநிதியை பார்த்து எங்களுக்கு என்ன பயமா? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு! | TVK | DMK

உதயநிதியை பார்த்து எங்களுக்கு என்ன பயமா? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு! | TVK | DMK

பங்கிபூர் வெற்றி: சரிகிறதா பாஜகவின் செல்வாக்கு? | Prashant Kishor | Bankipur |

பங்கிபூர் வெற்றி: சரிகிறதா பாஜகவின் செல்வாக்கு? | Prashant Kishor | Bankipur |