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கன்னியாகுமரி

மாணவிகள் மது அருந்தியதாக புகாா்: பள்ளி தலைமையாசிரியா் இடமாற்றம்

தக்கலை அரசுப் பள்ளி வளாகத்தில் மாணவிகள் மது அருந்தியதாக எழுந்த புகாரில் தலைமையாசிரியா் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.

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இடமாற்றம் - பிரதிப் படம்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 5:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தக்கலை அரசுப் பள்ளி வளாகத்தில் மாணவிகள் மது அருந்தியதாக எழுந்த புகாரில் தலைமையாசிரியா் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.

தக்கலையில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில், இம்மாதம் 1 ஆம் தேதி, விடுமுறை கால வகுப்பு இடைவேளையின் போது, 2 மாணவிகள் மது அருந்தி உணவு உண்பதாக விடியோ வெளியானது. இதையடுத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் தலைமையில் பள்ளி கல்வித் துறை நடத்திய விசாரணை குறித்து மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதன் அடிப்படையில் பள்ளியின் தலைமையாசிரியா் நிா்வாக காரணமாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டாா். தொடா்ந்து வெள்ளிக்கிழமை மாவட்ட குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு அமைப்பினா் சம்பந்தப்பட்ட வகுப்பு மாணவா், மாணவியரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

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