மகேந்திரகிரி இஸ்ரோவில் தேசிய விண்வெளி தினம்

மகேந்திரகிரி இஸ்ரோ உந்தும வளாகத்தில் தேசிய விண்வெளி தினம் வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப் மாணவா்களுடன் கலந்துரையாடினாா். விண்வெளி, ராக்கெட் தொழில் நுட்பத்தைப் பற்றி மூத்த விஞ்ஞானிகள் விளக்கினா். அவா்களுடன் மாணவா்கள் கலந்துரையாடினா். கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி மாவட்ட அரசுப் பள்ளிகளைச் சோ்ந்த சுமாா் 400 மாணவா், மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.
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