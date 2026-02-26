Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
கன்னியாகுமரி

நெல்லை இளைஞா் குமரியில் கொலை: ஒருவா் கைது

கன்னியாகுமரி அருகே மது போதையில் ஏற்பட்ட பிரச்னையில் நெல்லை மாவட்ட இளைஞா் புதன்கிழமை இரவு கொலை செய்யப்பட்டாா்.

News image
கைது
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 7:42 pm

Syndication

கன்னியாகுமரி அருகே மது போதையில் ஏற்பட்ட பிரச்னையில் நெல்லை மாவட்ட இளைஞா் புதன்கிழமை இரவு கொலை செய்யப்பட்டாா். இது தொடா்பாக ஒருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கொட்டாரம் - அஞ்சுகிராமம் சாலை பெரியவிளை பகுதியில் ஒரு கடையின் முன் இளைஞா் புதன்கிழமை இரவு கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தாா். இதுகுறித்த தகவலின்பேரில் கன்னியாகுமரி போலீஸாா், சடலத்தைக் கைப்பற்றி விசாரித்தனா்.

அதில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் மானூா் கீழபிள்ளையாா் குளம் தெற்குத் தெருவைச் சேந்த முருகன் மகன் செல்லப்பாண்டி (31) என்பதும், பொக்லைன் இயந்திர ஆபரேட்டராக வேலை செய்து வந்ததும் தெரியவந்தது. கடந்த 2 நாள்களுக்கு முன்புதான் அகஸ்தீசுவரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவரிடம் பொக்லைன் இயந்திர ஆபரேட்டராக வேலைக்கு சோ்ந்துள்ளாா்.

இந்நிலையில் பெரியவிளை பகுதியில் உள்ள உதிரி பாகங்கள் விற்பனை செய்யும் கடை அருகே அவா் இருந்தபோது, மது போதையில் அவருடன் இருந்த நபருடன் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் அவா் மீது கல்லைத் தூக்கிப்போட்டு கொலை செய்திருப்பது தெரியவந்தது. அந்த நபரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா். சடலம் உடல்கூறாய்வுக்காக ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. செல்லப்பாண்டியின் உறவினா்களுக்கு போலீஸாா் தகவல் அளித்துள்ளனா்.

டிரெண்டிங்

கோவில்பட்டியில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை: உறவினா்கள் மறியல்

கோவில்பட்டியில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை: உறவினா்கள் மறியல்

ஓட்டுநா் கொலை வழக்கில் தொழிலாளி கைது

ஓட்டுநா் கொலை வழக்கில் தொழிலாளி கைது

இளைஞா் அடித்துக் கொலை: 7 போ் கைது

இளைஞா் அடித்துக் கொலை: 7 போ் கைது

இளைஞா் கொலை: ஒருவா் கைது

இளைஞா் கொலை: ஒருவா் கைது

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு