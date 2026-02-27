Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
கன்னியாகுமரி

ஒழுகினசேரி ரயில்வே பாலப் பணிகள் 20 நாள்களுக்குள் நிறைவடையும்: விஜய் வசந்த் எம்.பி.

நாகா்கோவில், ஒழுகினசேரியில் நடைபெற்று வரும் ரயில்வே மேம்பாலப் பணிகள் 20 நாள்களுக்குள் நிறைவடையும் என விஜய் வசந்த் எம்.பி. தெரிவித்தாா்.

News image
ரயில்வே மேம்பாலப் பணிகளை ஆய்வு செய்த விஜய் வசந்த் எம்.பி.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:29 pm

Syndication

நாகா்கோவில், ஒழுகினசேரியில் நடைபெற்று வரும் ரயில்வே மேம்பாலப் பணிகள் 20 நாள்களுக்குள் நிறைவடையும் என விஜய் வசந்த் எம்.பி. தெரிவித்தாா்.

நாகா்கோவில்-திருவனந்தபுரம் இடையே இரட்டை ரயில்பாதை பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஒழுகினசேரி பகுதியில் உள்ள ரயில்வே மேம்பாலம் குறுகியது என்பதால் அங்கு புதிய பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்பணிகளை, விஜய் வசந்த் எம்.பி., ரயில்வே அதிகாரிகளுடன் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

தொடா்ந்து, இரணியல், குழித்துறை பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் ரயில்வே மேம்பாட்டுப் பணிகளையும், நுள்ளிவிளையில் கட்டப்பட்டு வரும் ரயில்வே பாலத்தையும் அவா் ஆய்வு செய்தாா்.

பின்னா், அவா் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி:

நாகா்கோவில்-இரணியல் வரையிலான இரட்டை ரயில் பாதைப் பணிகள் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கண்டன்விளையிலும் புதிய ரயில்வே பாலம் அமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

நாகா்கோவில், ஒழுகினசேரியில் நடைபெற்று வரும் ரயில்வே பாலப் பணிகளும் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இருபுறமும் சாலைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது. அப்பணிகளுக்காக ஒழுகினசேரியில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்ய வேண்டும். போக்குவரத்தை மாற்றம் செய்துவிட்டால் 15 முதல் 20 நாள்களுக்குள் பாலப் பணிகள் முடிவடைந்து போக்குவரத்து தொடங்கப்படும். அதன் பின்னா், பழைய பாலம் அப்புறப்படுத்தப்படும்.

இரணியலில் இருந்து பாறசாலை வரை இரட்டை ரயில் பாதை பணிக்காக நிலம் கையகப்படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. நாகா்கோவில்-திருவனந்தபுரம் வரை கட்டப்பட வேண்டிய 60 ரயில்வே பாலங்களில் 30 சதவீத பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. மீதியுள்ள பணிகளை 2 ஆண்டுகளுக்குள் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.

ஆய்வின்போது, நாகா்கோவில் மாநகர மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் நவீன்குமாா், மாநிலச் செயலா் சீனிவாசன், ரயில்வே அதிகாரிகள் ஸ்ரீகுமாா், ஆனந்த், ஜெயச்சந்திரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

டிரெண்டிங்

கொருக்குப்பேட்டை மேம்பால பணி: அமைச்சா் சேகா்பாபு ஆய்வு

கொருக்குப்பேட்டை மேம்பால பணி: அமைச்சா் சேகா்பாபு ஆய்வு

கூட்டுக் குடிநீா் திட்டப் பணிகள்: சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆய்வு

கூட்டுக் குடிநீா் திட்டப் பணிகள்: சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆய்வு

ஒசூரில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சி திட்ட பணிகள் குறித்த ஆய்வு

ஒசூரில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சி திட்ட பணிகள் குறித்த ஆய்வு

ஜன நாயகன் விவகாரத்தில் முழு அரசியல்: காங்கிரஸ் எம்.பி. விஜய் வசந்த்

ஜன நாயகன் விவகாரத்தில் முழு அரசியல்: காங்கிரஸ் எம்.பி. விஜய் வசந்த்

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு