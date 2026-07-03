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கன்னியாகுமரி

குழந்தையிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு

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கொள்ளை - சித்திரிப்பு

Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:20 am IST

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மாா்த்தாண்டத்தில் பேருந்துக்கு காத்திருந்த போது குழந்தை அணிந்திருந்த ஒரு சவரன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற பெண் குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

பளுகல் அருகே தேவிகோடு தொடலிக்காலை மேற்கே புத்தன்வீட்டைச் சோ்ந்தவா் சரஸ்வதி (56). இவா், 3 வயதான பேத்தியுடன் புதன்கிழமை களியக்காவிளையிலிருந்து அரசுப் பேருந்தில் மாா்த்தாண்டம் சென்றாராம்.

அங்கிருந்து தக்கலை செல்ல பேருந்துக்காக காத்திருந்தபோது, பக்கத்தில் இருந்த பெண், குழந்தை தூக்கி வைத்திருந்தாராம்.பேருந்தில் ஏறியபோது குழந்தை அணிந்திருந்த ஒரு சவரன் தங்கச் சங்கிலியை காணவில்லையாம். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் மாா்த்தாண்டம் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

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