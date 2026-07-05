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கன்னியாகுமரி

மதுபானம் பதுக்கல்: முதியவா் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :6 ஜூலை 2026, 1:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நித்திரவிளை அருகே மதுபானம் பதுக்கியதாக முதியவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

நித்திரவிளை உதவி ஆய்வாளா் ராஜா ராபா்ட் தலைமையிலான போலீஸாா் கிராத்தூா், பூந்தோட்டம் பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அங்கு சந்தேகப்படும் வகையில் நின்றிருந்த முதியவரை பிடித்து சோதனைசெய்து விசாரணை நடத்தினா்.

அவா் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சிந்தாமணி மகன் பால்ராஜ் (68) என்பதும், சட்ட விரோதமாக 11 மதுபான பாட்டில்களை பதுக்கி வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து பால்ராஜை கைது செய்து, மதுபான பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனா்.

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