குமரியில் சுற்றுலா சென்ற மனநோயாளிகள்

கன்னியாகுமரி அருகேயுள்ள பொற்றையடி மனோலயா மனநலக் காப்பகத்தில் இருந்து 20 மன நோயாளிகள் வியாழக்கிழமை உள்ளூா் சுற்றுலா அழைத்து செல்லப்பட்டனா்.
இவா்கள் நாகா்கோவில் வேப்பமூடு சந்திப்பில் உள்ள பூங்கா மற்றும் நாகராஜா கோயில், கோட்டாா் புனிதசவேரியாா் கோயில்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனா் .
சுற்றுலா சென்ற மன நோயாளிகள் மகிழ்ச்சியுடன் சுற்றிப் பாா்த்தனா். காப்பக நிறுவனா் மணிகண்டன் தலைமையில் இந்த சுற்றுலாப் பயணம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அவா்களுடன் காப்பக பணியாளா்களும் சென்றிருந்தனா்.
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