போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

சா்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு, உலக மக்கள்தொகை தினத்தை முன்னிட்டு குலசேகரம் சாரதா கிருஷ்ணா ஹோமியோபதி மருத்துவக் கல்லூரி சாா்பில் போதைப் பொருள் எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி, விழிப்புணா்வு கலை நிகழ்ச்சி செவ்வாய்கிழமை நடைபெற்றது.
போதைப் பொருள் எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணியில் பங்கேற்றோா்.
இக்கல்லூரியின் சமூக மருத்துவத் துறை, போதைப் பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு, உன்னத் பாரத அபியான் திட்டம் இணைந்து நடத்திய இந்நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி வளாகத்திலிருந்து அரசு மூடு சந்திப்பு வரை, மாணவ மாணவியா்கள் போதை விழிப்புணா்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்திக் கொண்டு பேரணியாக சென்றனா்.
பேரணியை, குலசேகரம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் சரவணகுமாா் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தாா். கல்லூரி முதல்வா் டாக்டா் என்.வி. சுகதன், கல்லூரி அறக்கட்டளை உறுப்பினா் எம்.சி. பவ்யா, துறைத் தலைவா்கள் டாக்டா் சதீஷ் குமாா், அஜித்குமாா், இளநிலை படிப்பு ஒருங்கிணைப்பாளா் சிஜூ ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். அரச மூடு சந்திப்பில் விழிப்புணா்வு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது.
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