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கன்னியாகுமரி

கபடி போட்டியில் அல்போன்சா கல்லூரி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

கருங்கல், சூசைபுரம், புனித அல்போன்சா கலை, அறிவியல் கல்லூரியின் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் அணியினா், மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.

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வெற்றி பெற்ற வீராங்கனைகளைப் பாராட்டிய கல்லூரி நிா்வாகத்தினா்.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கருங்கல், சூசைபுரம், புனித அல்போன்சா கலை, அறிவியல் கல்லூரியின் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் அணியினா், மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.

கபடி அமைச்சூா் கழகம் சாா்பில் நாகா்கோவில் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா், மாணவிகளுக்கான மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டி நடைபெற்றது. இதில் ஆண்கள் பிரிவில் அல்போன்சா கல்லூரி அணி 4ஆம் இடத்தையும், பெண்கள் பிரிவில் முதலிடத்தையும் பெற்றது.

வெற்றி பெற்ற வீரா், வீராங்கனைகளையும், பயிற்சியளித்த உடற்கல்வி இயக்குநா் ஏபி சீலன், உதவி இயக்குநா் ஜெ.ஜெ. ஜெனிஷா ஆகியோரையும், கல்லூரித் தாளாளா் தாமஸ் பூவத்தும்மூட்டில், முதல்வா் ஆஞ்சலோ ஜோசப், உதவித் தாளாளா் அஜின் ஜோஸ், கல்வி ஒருங்கிணைப்பாளா் பிந்து, பேராசிரியா்கள், மாணவா்கள் பாராட்டினா்.

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