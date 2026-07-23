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கன்னியாகுமரி

பள்ளி ஊழியா் தற்கொலை வழக்கு: தொழிலாளி கைது

குலசேகரம் அருகே தனியாா் பள்ளி அலுவலக ஊழியா் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கில் தொழிலாளியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது செய்யப்பட்ட சங்கா்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குலசேகரம் அருகே தனியாா் பள்ளி அலுவலக ஊழியா் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கில் தொழிலாளியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

குலசேகரம் அருகே திருநந்திக்கரை மூலைப்பாகம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மகேஷ். இவா் துபையில் பணி செய்து வருகிறாா். இவரது மனைவி அனிஷா (33), குலசேகரம் பகுதியிலுள்ள தனியாா் பள்ளியில் அலுவலக பணியாளராக பணிபுரிந்து வந்தாா். இவா்களுக்கு 6 வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது.

மகேஷ் சொந்த ஊருக்கு வந்துவிட்டு, கடந்த ஜூன் மாதம் மீண்டும் துபை சென்றாா். இந்நிலையில் கடந்த 12 ஆம் தேதி அதிகாலை கணவருக்கு வாட்ஸ்ஆப்பில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பிவிட்டு, அனிஷா தற்கொலை செய்து கொண்டாராம்.

இதுகுறித்து மகேஷின் தந்தை, குலசேகரம் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், அனிஷாவை தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக மூலைப்பாகம் பகுதியைச் சோ்ந்த ரப்பா் மரம் வெட்டு தொழிலாளி சங்கா் மீது வழக்குப் பதிந்து தலைமறைவான அவரை தேடி வந்தனா்.

இந்த நிலையில், சென்னை பல்லாவரம் பகுதியில் நண்பரின் வீட்டில் சங்கா் இருப்பதை அறிந்த தனிப்படை போலீஸாா், அவரை திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

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