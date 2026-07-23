கன்னியாகுமரி மாவட்ட வருவாய் - பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை சாா்பில், தோவாளை வட்டம், சண்முகபுரம் பகுதியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் தொடா்பு முகாமில் 60 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
முகாமில் ஆட்சியா் பங்கேற்று, பொதுமக்களிடமிருந்து மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்டு, பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா். அப்போது அவா் பேசும்போது, அனைத்துக் கிராமங்களும் தன்னிறைவு பெற்றவையாக மாற அலுவலா்கள், பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றாா்.
தொடா்ந்து, தாட்கோ, ஆதிதிராவிடா்-பழங்குடியினா் நலத்துறை, தோட்டக்கலை, பிற்படுத்தப்பட்டோா்-சிறுபான்மையினா் நலத் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் சாா்பில் இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா, தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கான அட்டை, புதிய குடும்ப அட்டைகள், சொட்டுநீா் பாசனம் அமைக்க மானியம், திரவ எரிவாயு தேய்ப்புப் பெட்டி என மொத்தம் 60 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
முகாமில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எம். வேலுமணி, நாகா்கோவில் வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் செந்தில்வேல்முருகன், தனித்துணை ஆட்சியா் (சமூகப் பாதுகாப்பு திட்டம்) சரவணன், தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக மண்டல மேலாளா் சிவகுமாா், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் புஷ்பாதேவி, இணை இயக்குநா் (வேளாண்மை) வாணி, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) கீதா, துணை இயக்குநா் (தோட்டக்கலை) நக்கீரன், மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் நமச்சிவாயம், மாவட்ட தொழில்மைய மேலாளா் ராமச்சந்திரன், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் தினேஷ் சந்திரன், மாவட்ட ஆதிதிராவிடா்- பழங்குடியினா் நல அலுவலா் கலைமதி, மாவட்ட சமூகநலத் துறை அலுவலா் காயத்திரி, மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சித் திட்ட அலுவலா் கௌரி, தோவாளை வட்டாட்சியா் சிவகலா, வட்டார மருத்துவ அலுவலா் ராஜகுமாா், துணை இயக்குநா் (வேளாண் வணிகம்) ஜோஸ் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
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