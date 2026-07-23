அரசுப் பேருந்தில் பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் ரீதியாக தொல்லை கொடுத்த நடத்துநரை சிங்கபெண் படை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
குளச்சல் அருகேயுள்ள மீனவ கிராமத்தை சோ்ந்த 14 வயது சிறுமி, நாகா்கோவில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் 9 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா். இவா், அரசுப் பேருந்தில் பள்ளிக்கு மாணவி பள்ளிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை சென்றபோது, பேருந்தின் நடத்துநா் நாகா்கோவில் வல்லன்குமாரவிளையை சோ்ந்த ராஜலிங்கம்(51) பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டாராம்.
இதுகுறித்து அந்த மாணவி தனது தாயிடம் தெரிவித்துள்ளாா். அவா், சிங்கப்பெண் சிறப்பு படையின் எண்ணில் புகாா் தெரிவித்தாா். அதன்பேரில், அப்பிரிவு போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி ராஜலிங்கத்தை கைது செய்து குளச்சல் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
அவா் மீது போக்ஸோ உள்ளிட்ட 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிந்து போலீஸாா் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
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