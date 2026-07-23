Dinamani
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தைக்குத் தயார்: ஜெ.பி. நட்டாசிஜேபி போராட்டத்தால் மூடப்பட்ட தில்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மீண்டும் திறப்பு!காவல் துறை முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் ஏவல் துறையாக மாறியுள்ளது: நயினார் நாகேந்திரன்கரப்பான்பூச்சியின் பின்னால் நிற்கும் நிலை ராகுல் காந்திக்கு! நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டிநீட் போராட்டம்: திமுக தொடங்கியது; 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தில்லியில் தொடர்கிறது! கனிமொழி மக்களவை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து கல்யாண் பானர்ஜி இடைநீக்கம்!கச்சா எண்ணெய் உயர்வு எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 715 புள்ளிகளும், நிஃப்டி 24,000 புள்ளிகளுக்குக் கீழே வர்த்தகம்!சிஜேபி போராட்டம்! பேச்சு நடத்துவதில் தாமதம் ஏன்? பாஜகவுக்கு அண்ணாமலை கேள்வி!முதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின் பெயரை பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் என பெயர் மாற்றம் செய்தது தமிழக அரசு!
/
கன்னியாகுமரி

பேருந்தில் மாணவிக்கு தொல்லை: சிங்கப்பெண் படையிடம் சிக்கிய நடத்துநா்

அரசுப் பேருந்தில் பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் ரீதியாக தொல்லை கொடுத்த நடத்துநரை சிங்கபெண் படை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image
Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரசுப் பேருந்தில் பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் ரீதியாக தொல்லை கொடுத்த நடத்துநரை சிங்கபெண் படை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

குளச்சல் அருகேயுள்ள மீனவ கிராமத்தை சோ்ந்த 14 வயது சிறுமி, நாகா்கோவில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் 9 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா். இவா், அரசுப் பேருந்தில் பள்ளிக்கு மாணவி பள்ளிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை சென்றபோது, பேருந்தின் நடத்துநா் நாகா்கோவில் வல்லன்குமாரவிளையை சோ்ந்த ராஜலிங்கம்(51) பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டாராம்.

இதுகுறித்து அந்த மாணவி தனது தாயிடம் தெரிவித்துள்ளாா். அவா், சிங்கப்பெண் சிறப்பு படையின் எண்ணில் புகாா் தெரிவித்தாா். அதன்பேரில், அப்பிரிவு போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி ராஜலிங்கத்தை கைது செய்து குளச்சல் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.

அவா் மீது போக்ஸோ உள்ளிட்ட 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிந்து போலீஸாா் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: 3 சிறுவா்கள் கைது

மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: 3 சிறுவா்கள் கைது

கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: நடத்துநா் கைது

கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: நடத்துநா் கைது

பேருந்தில் மாணவிக்கு தொல்லை கொடுத்தவா் கைது

பேருந்தில் மாணவிக்கு தொல்லை கொடுத்தவா் கைது

பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டல்: சிங்கப்பெண் படையிடம் சிக்கிய ஓட்டுநா்

பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டல்: சிங்கப்பெண் படையிடம் சிக்கிய ஓட்டுநா்

விடியோக்கள்

சாலை என்பது போராடக்கூடிய இடமல்ல: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | Minister Rajmohan |

சாலை என்பது போராடக்கூடிய இடமல்ல: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | Minister Rajmohan |

தமிழ்நாட்டில் NEET எதிர்ப்புப் போராட்டம் எப்படி இருக்கிறது? Dinamani

தமிழ்நாட்டில் NEET எதிர்ப்புப் போராட்டம் எப்படி இருக்கிறது? Dinamani

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!