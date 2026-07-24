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கன்னியாகுமரி

போதையில் தகராறு: இருவா் கைது

தேங்காய்ப்பட்டினம் சந்திப்பில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக போதையில் தகராறு செய்ததாக இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 5:23 am IST

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தேங்காய்ப்பட்டினம் சந்திப்பில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக போதையில் தகராறு செய்ததாக இருவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

புதுக்கடை, தேங்காய்ப்பட்டினம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் புதுக்கடை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது தேங்காய்ப்பட்டினம் சந்திப்பில் பைங்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த வின்ஸ் (43), முள்ளூா்துறை பகுதியைச் சோ்ந்த பாபுஜான் (53) ஆகியோா் போக்குவரத்திற்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையூறாக போதையில் தகராறில் ஈடுபட்டனராம். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து இருவரையும் கைது செய்தனா்.

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