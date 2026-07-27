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கன்னியாகுமரி

கருங்கல் பகுதியில் தெரு நாய் தொல்லையால் பொதுமக்கள் அச்சம்

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அச்சுறுத்தும் வகையில் சுற்றித் திரியும் தெரு நாய்கள். - கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஜூலை 2026, 1:04 am IST

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கருங்கல் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் பகுதியில் தெரு நாய்கள் தொல்லை காரணமாக பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனா்.

கருங்கல் பகுதியில் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், தற்காலிக பேருந்து நிலையமாக ராஜீவ் காந்தி சந்திப்பு மற்றும் காா் நிலையப் பகுதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இங்கு சமீப காலமாக தெரு நாய்கள் தொல்லை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், பேருந்துக்காக வரும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள், பொதுமக்கள் அச்சமடைகின்றனா். சில நேரங்களில் தெரு நாய்கள் கூட்டமாகச் சென்று பள்ளி மாணவா்களைத் துரத்துகின்றன.

எனவே, பேரூராட்சி நிா்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.

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