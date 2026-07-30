108 வைணவ திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான திருவட்டாறு ஆதிகேசவ பெருமாள் கோயில் நகைகள் திருட்டு போய், பின்னா் மீட்கப்பட்டது தொடா்பாக இருவரை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனா்
பல கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய தங்கம், வெள்ளி நகைகளை, கன்னியாகுமரி மாவட்ட திருக்கோயில்கள் சுசீந்திரம் இணை ஆணையரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் பத்மநாபபுரம் நீதிமன்றம் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இக்கோயில் பூஜாரி நாராயணன் நம்பூதிரி, 18.2.1995இல் திருவட்டாறு காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா்.
அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து, அந்த நகைகளை மீட்டு பத்மநாபபுரம் குற்றவியல் நடுவா் நீதி மன்றத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
தங்கநகைகளின் அப்போதைய மதிப்பு ரூ.90 லட்சம். வெள்ளி நகைகள் மற்றும் ஜாதி கற்களின் மதிப்பு ரூ.2.50 லட்சம் ஆகும். இந்த தங்க நகைகளை உரிமை கோர யாரும் முன் வராததால் நகைகளை தமிழக அரசிடம் ஒப்படைக்க அந்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதனிடையே, குமரி மாவட்ட திருக்கோயில்கள் சுசீந்திரம் இணை ஆணையா், சென்னை உயா்நீதிமன்றம் மதுரை அமா்வில், நகைக்கு உரிமை கோரி வழக்கு தாக்கல் செய்தாா். உயா்நீதிமன்றம் உரிய வழிமுறைகள் பின்பற்றி மனு தாக்கல் செய்து நகைகளை பெற்றுக் கொள்ள உத்தரவிட்டது.
அதன்படி தங்க நகைகளை உரிமை கோரி சுசீந்திரம் இணை ஆணையா் பத்மநாபபுரம் கூடுதல் மாவட்ட அமா்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா்.
இந்த வழக்கை மாவட்ட அமா்வு நீதிபதி பரமசிவதாஸ் விசாரித்து , திருவட்டாறு ஆதிகேசவ பெருமாள் கோயில் நகைகளை குமரி மாவட்ட திருக்கோயில்கள் சுசீந்திரம் இணை ஆணையா் பெற்று கொள்ள புதன்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
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