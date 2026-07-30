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கன்னியாகுமரி

நாகா்கோவில் மண்டல அலுவலகத்தில் போக்குவரத்துக் கழக மேலாண்மை இயக்குநா் ஆய்வு

நாகா்கோவில் ராணித்தோட்டத்தில் உள்ள மண்டல அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம், திருநெல்வேலி கோட்ட மேலாண்மை இயக்குநா் கே. செல்வம் அதிகாரிகளுடன் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

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பேருந்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போக்குவரத்துக் கழக மேலாண்மை இயக்குநா் கே. செல்வம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 4:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாகா்கோவில் ராணித்தோட்டத்தில் உள்ள மண்டல அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம், திருநெல்வேலி கோட்ட மேலாண்மை இயக்குநா் கே. செல்வம் அதிகாரிகளுடன் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

மத்திய தொழில் கூடம் புதுப்பித்தல் பிரிவில் ஒவ்வொரு பிரிவு வாரியாகவும், டயா் புதுப்பித்தல் பிரிவு - தகுதி சான்று பிரிவு, பணியாளா் ஓய்வு அறை, கழிப்பறை, பணிமனையிலுள்ள பேருந்துகளையும் ஆய்வு செய்தாா்.

மேலும், வருகைப் பதிவேடுகளை முறையாக பராமரிக்கவும், அனைத்து கிளைகளிலும் பயோமெட்ரிக் பதிவு செய்வதை உறுதி செய்யவும், அலுவலக வளாகத்தை சுத்தமாக வைக்கவும், சுதந்திர தின நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்திடவும் , அதற்குரிய முன்னேற்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தினாா்.

அப்போது, நாகா்கோவில் மண்டல பொதுமேலாளா் பா. பாலசுப்பிரமணியன், வணிக மேலாளா் ஆா்.இ. மகேஷ் , துணைமேலாளா் டி. அழகேசன், உதவி மேலாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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