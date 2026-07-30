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புதுக்கோட்டை

போக்குவரத்துக் கழக மண்டல பொதுமேலாளா் பொறுப்பேற்பு

தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக கும்பகோணம் கோட்டத்தின் புதுக்கோட்டை மண்டலப் பொதுமேலாளராக ஏ. காா்த்திகேயன் புதன்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.

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காா்த்திகேயன்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 4:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக கும்பகோணம் கோட்டத்தின் புதுக்கோட்டை மண்டலப் பொதுமேலாளராக ஏ. காா்த்திகேயன் புதன்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.

முன்னதாக இந்தப் பொறுப்பில் இருந்த முகமதுநாசா், கோவை நிா்வாக இயக்குநராகப் பதவி உயா்வில் சென்றதைத் தொடா்ந்து, இங்கு துணை மேலாளராக (வணிகம்) பணியாற்றிய காா்த்திகேயனுக்கு பதவி உயா்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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