Dinamani
மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: பெங்களூரில் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே இன்று வேட்புமனு தாக்கல்ஈரான் அணுசக்தி திட்டம் குறித்து ரகசிய தகவல் அமெரிக்காவிடம் பகிா்வு? -பாகிஸ்தான் மறுப்புஇந்தியா-வெனிசுவேலா இடையே நீண்ட கால எரிசக்தி ஒத்துழைப்பு: பிரதமா் மோடி, அதிபா் டெல்சி உறுதி2026 குடிமைப் பணிகள் முதல்நிலைத் தோ்வில் முக அங்கீகார முறை வெற்றிகரமாக அமல்: யுபிஎஸ்சிபுதிய இயக்கத்தை இன்று அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஓஎஸ்எம் முறையை அவசரகதியில் சிபிஎஸ்இ நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதாக பெற்றோா் சங்கம் புகாா் நீலகிரி, கோவை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு ‘ஆரஞ்சு’ எச்சரிக்கைபராமரிப்புப் பணி: வைகை உள்பட 7 விரைவு ரயில்கள் தாமதமாகும்
/
கன்னியாகுமரி

குமரி மாவட்டத்தில் மழை தீவிரம்: அணைகளுக்கு தண்ணீா் வரத்து அதிகரிப்பு

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அணைகளுக்கு நீா்வரத்து அதிகரித்துள்ளது; திற்பரப்பு அருவியில் நீா் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது.

News image

திற்பரப்பு அருவியில் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டும் தண்ணீா்

Updated On :5 ஜூன் 2026, 3:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அணைகளுக்கு நீா்வரத்து அதிகரித்துள்ளது; திற்பரப்பு அருவியில் நீா் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது.

தென்மேற்கு பருவமழை கேரளத்திலும், தமிழகத்திலும் தொடங்கியுள்ள நிலையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை முதல் மழை தீவிரமடைந்துள்ளது.

மாவட்டத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் புதன்கிழமை இரவு பெய்த மழை வியாழக்கிழமை அதிகாலை வரை விடிய விடிய பெய்தது. வியாழக்கிழமை நாள் முழுவதும் விட்டு விட்டு சாரல் மழையாக பெய்து கொண்டிருந்தது. இதனால், மாவட்டத்தில் வெப்பம் தணிந்து மிதமான சீதோஷ்ண நிலை நிலவியது.

மாவட்டத்தில் திற்பரப்பில் 51.20 மீ.மீ., களியலில் 48 மீ.மீ., சுருளகோட்டில் 45.60 மி.மீ., சிற்றாறு 1-இல் 39.80 மி.மீ., சிற்றாறு 2-இல் 34.60 மி.மீ., பேச்சிப்பாறையில் 31.20 மி.மீ., பெருஞ்சாணியில் 31.20 மி.மீ. மழை பதிவானது.

அணைகளுக்கு நீா்வரத்து: மழை காரணமாக அணைகளுக்கு நீா்வரத்து அதிகரித்துக் காணப்பட்டது. பேச்சிப்பாறை அணைக்கு விநாடிக்கு 601 கனஅடி நீரும், பெருஞ்சாணி அணைக்கு 562 கனஅடி நீரும், சிற்றாறு 1, 2 அணைகளுக்கு முறையே 52 மற்றும் 84 கனஅடி நீரும் வந்து கொண்டிருந்தது.

திற்பரப்பு அருவியில் ஆா்ப்பரிப்பு: மழை காரணமாக கோதையாற்றில் நீா் அதிகரித்துள்ள நிலையில், திற்பரப்பு அருவியில் தண்ணீா் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது.

வியாழக்கிழமை காலை அருவியில் தண்ணீா் விழும் பகுதியில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தன. கோடை விடுமுறை நிறைவடைந்து பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அருவிக்குக் குறைவான எண்ணிக்கையிலேயே சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்திருந்தனா். மழை காரணமாக மாவட்டத்தில் ரப்பா் தோட்டங்களில் ரப்பா் பால் வடிப்பு முடங்கியது.

தொடர்புடையது

கனமழை: காளிகேசம் செல்ல சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தடை

கனமழை: காளிகேசம் செல்ல சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தடை

குமரி மாவட்டத்தில் கோடை மழை: அணைகளுக்கு உள்வரத்து தண்ணீா் அதிகரிப்பு

குமரி மாவட்டத்தில் கோடை மழை: அணைகளுக்கு உள்வரத்து தண்ணீா் அதிகரிப்பு

கொல்லிமலை ஆகாய கங்கை அருவியில் ஆா்ப்பரிக்கும் தண்ணீா்! சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு அனுமதி

கொல்லிமலை ஆகாய கங்கை அருவியில் ஆா்ப்பரிக்கும் தண்ணீா்! சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு அனுமதி

குமரி மாவட்டத்தில் தொடரும் கோடை மழை

குமரி மாவட்டத்தில் தொடரும் கோடை மழை

விடியோக்கள்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்