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தஞ்சாவூர்

மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: 75.32 அடி

மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் பற்றி..

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நீா்மட்டம் 85 அடி எட்டிய நிலையில் அமராவதி அணை.

Updated On :16 ஜூலை 2026, 4:50 am IST

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மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் புதன்கிழமை மாலை 4 மணி நிலவரப்படி 75.32 அடியாக இருந்தது.

அணைக்கு விநாடிக்கு 62 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் வந்து கொண்டிருந்தது. அணையிலிருந்து விநாடிக்கு 1,000 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுகிறது. கல்லணையிலிருந்து தண்ணீா் திறக்கப்படவில்லை.

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