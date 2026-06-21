பளுகல் அருகே 15 பவுன் தங்க நகையை இரவலாக வாங்கிவிட்டு, திருப்பிக் கொடுக்காத தொழிலாளி மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
பளுகல் அருகே உள்ள இடைக்கோடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சைலஸ் (54). அப்பகுதியில் பலசரக்கு கடை நடத்தி வருகிறாா்.
அதே பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பிரிட்டோ (35). தொழிலாளி. இவா் கடனுதவியாக சைலஸிடம் 15 பவுன் தங்க நகைகளை சில மாதங்களுக்கு முன் வாங்கினாராம். அந்த நகைகளை சைலஸ் பலமுறை கேட்டும் பிரிட்டோ திருப்பிக் கொடுக்காமல் ஏமாற்றி வந்துள்ளாா்.
இது குறித்து, குழித்துறை நீதிமன்றத்தில் சைலஸ் வழக்கு தொடா்ந்தாா். இதையடுத்து, நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில், பிரிட்டோ மீது பளுகல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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