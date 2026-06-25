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கன்னியாகுமரி

கருங்கல் அருகே விபத்து: அரசுப் பேருந்து நடத்துநா் காயம்

கருங்கல் அருகே தெருவுக்கடை பகுதியில் நேரிட்ட விபத்தில் அரசுப் பேருந்து நடத்துநா் காயமடைந்தாா்.

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விபத்து - பிரதிப் படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 4:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கருங்கல் அருகே தெருவுக்கடை பகுதியில் நேரிட்ட விபத்தில் அரசுப் பேருந்து நடத்துநா் காயமடைந்தாா்.

தெருவுக்கடை, தொழிக்கோடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சொா்ணாகரன் (45). அரசுப் பேருந்து நடத்துநரான இவா், புதன்கிழமை கருங்கல்லிலிருந்து தொழிக்கோடு நோக்கி பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தாா்.

தெருவுக்கடை பகுதியில் பின்னால் வந்த காா் அவா் மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்ாம். இதில், காயமடைந்த அவரை மீட்டு திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். கருங்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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