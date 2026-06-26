கிணற்றில் கழிவுகளைக் கொட்டிய தம்பதி மீது வழக்கு

களியக்காவிளை அருகே முன்விரோதம் காரணமாக கிணற்றில் கழிவுகள் கொட்டிய தம்பதி மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
களியக்காவிளை அருகே உள்ள எருத்தாவூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சிமிலா ரெஜி (40). இவருக்கும், பக்கத்து வீட்டைச் சோ்ந்த நெல்சன் மற்றும் அவரது மனைவி ராஜசுசீலா ஆகியோருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது. இந்நிலையில், சிமிலா ரெஜியின் வீட்டின் முன் உள்ள கிணற்றில், நெல்சன் குப்பை உள்ளிட்ட கழிவுகளைக் கொட்டி குடிநீரை அசுத்தப்படுத்தினாராம்.
புகாரின்பேரில், களியக்காவிளை போலீஸாா் நெல்சன், ராஜசுசீலா மீது வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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