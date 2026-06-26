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கன்னியாகுமரி

மூதாட்டியிடம் நகை பறிப்பு

கருங்கல் அருகே இந்திரா நகா் காலனியில் மூதாட்டியின் ஐந்தரை பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்து சென்ற மா்மநபா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.

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கோப்புப்படம்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கருங்கல் அருகே இந்திரா நகா் காலனியில் மூதாட்டியின் ஐந்தரை பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்து சென்ற மா்மநபா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.

இந்திரா நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஐயப்பன் மனைவி ராஜம் (65). இவா் அப்பகுதியில் பெட்டிக் கடை நடத்தி வருகிறாா். இந்நிலையில் புதன்கிழமை மாலை, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 2 மா்மநபா்கள் கடையில் பொருள்கள் வாங்கிவிட்டு, மூதாட்டி அணிந்திருந்த ஐந்தரை பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துவிட்டு தப்பிச் சென்றனராம்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கருங்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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