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கன்னியாகுமரி

தனியாா் ஊழியா் தூக்கிட்டு தற்கொலை

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தற்கொலை - தினமணி

Updated On :28 ஜூன் 2026, 12:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாா்த்தாண்டம் அருகே தனியாா் நிறுவன ஊழியா் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

மாா்த்தாண்டம் அருகே உள்ள விரிகோடு, நாரந்திவிளை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் தோமஸ் மகன் விபின் (35). சென்னையில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் பணி செய்து வந்தாா். இவருக்கு திருமணமாகவில்லை.

இவருக்கு அண்மையில் மனநல பாதிப்பு ஏற்பட்டதால் சொந்த ஊா் திரும்பி, திருவனந்தபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தாராம்.

இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை வீட்டில் உள்ள மின்விசிறியில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் காணப்பட்டாராம். குடும்பத்தினா் அவரை மீட்டு குழித்துறை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா், அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து, மாா்த்தாண்டம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

இளைஞா் உயிரிழப்பு:

மாா்த்தாண்டம், வடக்குத் தெரு, மேலகுளம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சந்திரன் மகன் சஜின் (19). இவா் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் மாா்த்தாண்டம்-நாகா்கோவில் சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, சிராயன்குழி பகுதியில் நிலைதடுமாறி சாலையோர மின்கம்பத்தில் வாகனம் மோதியதில், நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்து, மாா்த்தாண்டம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

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