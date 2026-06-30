திருவட்டாறு அருகே குளத்தில் மூழ்கி தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
திருவரம்பு மறுதாக்கவிளை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராஜேந்திரன்(54). தொழிலாளியான இவா், திங்கள்கிழமை மதியம் வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்றபின் வெகுநேரமாகியும் வீடு திரும்பவில்லையாம்.
குடும்பத்தினா் அவரை தேடி வந்த நிலையில், வீட்டிலிருது சற்று தொலைவில் உள்ள செறுகோட்டுக்குளத்தின் கரையில் அவரது ஆடைகள் கிடந்தனவாம்.
அவா் குளத்தில் மூழ்கியிருக்கலாம் எனக் கருதி திருவட்டாறு போலீஸாருக்கும், குலசேகரம் தீயணைப்பு நிலையத்துக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. போலீஸாரும், தீயணைப்பு வீரா்களும் வந்து குளத்தில் தேடினா். அதில், குளத்தின் உள்ளே புல் புதரில் சிக்கிய நிலையில் ராஜேந்திரன் சடலமாக மீட்கப்பட்டாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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