அனந்தபத்மநாபபுரம் கோயிலில் இரும்புக் கொட்டகை அமைக்க அடிக்கல்
Updated On :5 மார்ச் 2026, 7:26 pm
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தோவாளை அருகேயுள்ள சகாய நகா், அனந்தபத்மநாபபுரம், ஸ்ரீ முத்தாரம்மன் கோயிலுக்கு ரூ. 5 லட்சம் மதிப்பில் இரும்புக் கொட்டகை அமைக்கும் பணியை என். தளவாய்சுந்தரம் எம்எல்ஏ வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சிக்கு, முன்னாள் அதிமுக ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் தா்மா் தலைமை வகித்தாா். இதில் அதிமுக மாவட்ட இணைச் செயலா் சாந்தினி பகவதியப்பன், துணைச் செயலா் சுகுமாரன், தோவாளை வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் முத்துக்குமாா், முன்னாள் பீமநகரி ஊராட்சித் தலைவா் சஜிதா, முன்னாள் துணைத் தலைவா் சுப்பிரமணியம், கிளைச் செயலா்கள் பிரபு, பிரேம்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
