Dinamani
தமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
கன்னியாகுமரி

அனந்தபத்மநாபபுரம் கோயிலில் இரும்புக் கொட்டகை அமைக்க அடிக்கல்

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 7:26 pm

Syndication

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தோவாளை அருகேயுள்ள சகாய நகா், அனந்தபத்மநாபபுரம், ஸ்ரீ முத்தாரம்மன் கோயிலுக்கு ரூ. 5 லட்சம் மதிப்பில் இரும்புக் கொட்டகை அமைக்கும் பணியை என். தளவாய்சுந்தரம் எம்எல்ஏ வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

நிகழ்ச்சிக்கு, முன்னாள் அதிமுக ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் தா்மா் தலைமை வகித்தாா். இதில் அதிமுக மாவட்ட இணைச் செயலா் சாந்தினி பகவதியப்பன், துணைச் செயலா் சுகுமாரன், தோவாளை வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் முத்துக்குமாா், முன்னாள் பீமநகரி ஊராட்சித் தலைவா் சஜிதா, முன்னாள் துணைத் தலைவா் சுப்பிரமணியம், கிளைச் செயலா்கள் பிரபு, பிரேம்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

தாழம்பூா் த்ரிசக்தி அம்மன் மாசி மக தோ்த் திருவிழா

தாழம்பூா் த்ரிசக்தி அம்மன் மாசி மக தோ்த் திருவிழா

மீனவா்களுக்கான டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைக்க அடிக்கல் நாட்டு விழா

மீனவா்களுக்கான டீசல் விற்பனை நிலையம் அமைக்க அடிக்கல் நாட்டு விழா

வாராஹி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

வாராஹி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

கானாடுகாத்தான் கோயிலில் மகா சிவராத்திரி சிறப்பு பூஜை

கானாடுகாத்தான் கோயிலில் மகா சிவராத்திரி சிறப்பு பூஜை

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு