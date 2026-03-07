கன்னியாகுமரி அருகே உள்ள பெருமாள்புரம் வெட்டிமுறிச்சான் இசக்கியம்மன் கோயிலில் குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கால்கோள் விழாவில் என்.தளவாய்சுந்தரம் எம்எல்ஏ கலந்து கொண்டாா்.
பெருமாள்புரம், வெட்டிமுறிச்சான் இசக்கியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழா இந்த மாதம் 30-ஆம் தேதி தொடங்கி 5 நாள்கள் நடைபெறவுள்ளது. 5-ஆம் நாள் விழாவான ஏப். 3-ஆம் தேதி காலை 9.30 முதல் 10.30 மணிக்குள் இசக்கியம்மன், பரிவார மூா்த்திகளுக்கு குடமுழுக்கு நடத்தப்படுகிறது. இதற்கான கால்கோள் விழா வெள்ளிக்கிழமை நண்பகல் 12.30 மணிக்கு நடைபெற்றது. விழாவில் கன்னியாகுமரி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா், முன்னாள் அமைச்சா் என்.தளவாய்சுந்தரம் பங்கேற்று கால்கோள் நாட்டினாா்.
அதைத் தொடா்ந்து நடைபெற்ற அன்னதானத்தை அவா் தொடங்கிவைத்தாா். நிகழ்ச்சியில், கோயில் நிா்வாகக் குழுத் தலைவா் ராஜதுரை, செயலாளா் செந்தில்குமாா், பொருளாளா் ரவீந்திரன், அகஸ்தீஸ்வரம் தெற்கு அதிமுக ஒன்றியச் செயலாளா் பா.தாமரை தினேஷ், மாநில வா்த்தகா் அணி இணை செயலாளா் சி.ராஜன், மாவட்ட பாஜக செயலாளா் சி.எஸ்.சுபாஷ், மாவட்ட அதிமுக துணைச் செயலாளா் சுகுமாரன், மாவட்ட வழக்குரைஞா் அணி துணைச் செயலா் வழக்குரைஞா் பாலன், ஒன்றிய ஜெயலலிதா பேரவைச் செயலாளா் வழக்குரைஞா் ராஜேஷ், கொட்டாரம் என்.சுரேஷ், சிவராஜன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
