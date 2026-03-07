விரிகோடு சாக்ரெட் ஹாா்ட் மெட்ரிக் பள்ளி ஆண்டு விழா
கருங்கல் அருகே உள்ள விரிகோடு சாக்ரெட் ஹாா்ட் மெட்ரிக் பள்ளியின் 16 ஆவது ஆண்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
Updated On :7 மார்ச் 2026, 12:50 am
விழாவிற்கு பள்ளி தாளாளா் எபின்ராஜ் தலைமை வகித்தாா். அருள்பணிப்பேரவை துணைத் தலைவா் வசந்தமோகன் போஸ் முன்னிலை வகித்தாா். பள்ளி முதல்வா் விஜிலா சாந்தினி ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக எழுத்தாளா் குமரி ஆதவன் பங்கேற்று, மாணவா்கள் இப்பருவத்தில் தனித்திறமைகளை வளா்த்து சாதிப்பது குறித்து பேசினாா்.
பல்வேறு போட்டிகளில் வென்ற மாணவா், மாணவியருக்கு பரிசுகள், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. மாணவா்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
இதில், ஜெனிட்டா சுனிதா ரோஸ், ஆசிரியா்கள், பெற்றோா்கள் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
