Dinamani
மாா்ச் 9 முதல் மீண்டும் கூடுகிறது நாடாளுமன்றம்! மக்களவைத் தலைவருக்கு எதிரான தீா்மானம் தாக்கலாகிறது!நேபாள தோ்தலில் ராஷ்ட்ரீய சுதந்திர கட்சி அமோகம்! பிரதமராகிறாா் 35 வயது முன்னாள் மேயா்!ஈரான் மீதான தாக்குதல் பிரதமா் மோடி பயண நிறைவுக்கு பிறகு எடுக்கப்பட்ட முடிவு: இஸ்ரேல்சமையல் எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்க மத்திய அரசு அவசரகால உத்தரவுஈரான் மீதான அமெரிக்க தாக்குதலை நிறுத்தும் தீா்மானம்! அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் தோல்வி! பொன்னுக்கு வீங்கி பாதிப்பு: தற்காத்துக் கொள்ள அறிவுறுத்தல்பாக். - ஆப்கானிஸ்தான் போா்: ஒரு லட்சம் மக்கள் இடம்பெயா்வு
/
கன்னியாகுமரி

விரிகோடு சாக்ரெட் ஹாா்ட் மெட்ரிக் பள்ளி ஆண்டு விழா

கருங்கல் அருகே உள்ள விரிகோடு சாக்ரெட் ஹாா்ட் மெட்ரிக் பள்ளியின் 16 ஆவது ஆண்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
Updated On :7 மார்ச் 2026, 12:50 am

Syndication

கருங்கல் அருகே உள்ள விரிகோடு சாக்ரெட் ஹாா்ட் மெட்ரிக் பள்ளியின் 16 ஆவது ஆண்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவிற்கு பள்ளி தாளாளா் எபின்ராஜ் தலைமை வகித்தாா். அருள்பணிப்பேரவை துணைத் தலைவா் வசந்தமோகன் போஸ் முன்னிலை வகித்தாா். பள்ளி முதல்வா் விஜிலா சாந்தினி ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா்.

சிறப்பு அழைப்பாளராக எழுத்தாளா் குமரி ஆதவன் பங்கேற்று, மாணவா்கள் இப்பருவத்தில் தனித்திறமைகளை வளா்த்து சாதிப்பது குறித்து பேசினாா்.

பல்வேறு போட்டிகளில் வென்ற மாணவா், மாணவியருக்கு பரிசுகள், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. மாணவா்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

இதில், ஜெனிட்டா சுனிதா ரோஸ், ஆசிரியா்கள், பெற்றோா்கள் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

விவேகானந்தா பள்ளி ஆண்டு விழா

விவேகானந்தா பள்ளி ஆண்டு விழா

கோவில்பட்டி பள்ளியில் இருபெரும் விழா

கோவில்பட்டி பள்ளியில் இருபெரும் விழா

பள்ளியில் ஆண்டு விழா

பள்ளியில் ஆண்டு விழா

மணப்பாறை லட்சுமி மெட்ரிக் பள்ளியில் பொன்விழா ஆண்டு தொடக்க விழா

மணப்பாறை லட்சுமி மெட்ரிக் பள்ளியில் பொன்விழா ஆண்டு தொடக்க விழா

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு