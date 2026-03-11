திக்குறிச்சி அருகே ஆற்றில் சிப்பி மீன்கள் சேகரிக்கச் சென்று நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தவரின் சடலத்தை போலீஸாா் புதன்கிழமை மீட்டனா்.
திக்குறிச்சி அருகே துண்டதாரவிளையைச் சோ்ந்த யோபு மகன் ஜஸ்டஸ் குமாா் (49). இவா் தனது நண்பருடன் செவ்வாய்க்கிழமை துண்டதாரவிளையில் தாமிரவருணி ஆற்றில் சிப்பி மீன்கள் சேகரிப்பதற்காக இறங்கியுள்ளாா்.
இந்நிலையில், நீண்ட நேரமாகியும் அவா் கரை திரும்பவில்லையாம். இது குறித்து, தகவலறிந்த தீயணைப்புத் துறையினா் விரைந்து வந்து ஆற்றுப் பகுதியில் அவரைத் தேடினா். இரவு வரை அவரைக் கண்டுபிடிக்க முடியாததால் தேடுதல் பணி புதன்கிழமையும் தொடா்ந்தது
இந்நிலையில், புதன்கிழமை மாலை ஆற்றுப் பகுதியிலுள்ள புதா்களுக்கிடையில் தண்ணீரில் மூழ்கிய நிலையில் கிடந்த ஜஸ்டஸ் குமாரின் சடலத்தை தீயணைப்புத் துறையினா் மீட்டனா்.
இது குறித்து, அருமனை காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
டிரெண்டிங்
பெருந்துறை அருகே மரத்தில் தொங்கிய ஆண் சடலம்
கடலுக்குள் சிப்பி எடுக்க சென்ற மீனவா் உயிரிழப்பு
திருச்செந்தூா் கடலில் பக்தா் தவறவிட்ட தங்கச் சங்கிலியை மீட்ட தொழிலாளி
குளத்திற்குள் மாட்டை விரட்டச் சென்றவா் சடலமாக மீட்பு
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...