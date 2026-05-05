குளச்சல் பேரவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் தாரகை கத்பட் 2 ஆயிரத்து 833 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
குளச்சல் தொகுதியில் மொத்தம் 13 போ் போட்டியிட்டனா். இதில், காங்கிரஸ் வேட்பாளா் தாரகை கத்பட், தன்னை எதிா்த்து போட்டியிட்டதவெக வேட்பாளரை விட 2 ஆயிரத்து 833 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
தாரகை கத்பட் (காங்.)- 66,207 (வெற்றி)
பிரேம் அலெக்ஸ் (தவெக)- 63.374
டி. சிவகுமாா் (பாஜக)- 54,384
எல். ஆன்சிஷோபாராணி (நாதக)- 12,458
சி. ராஜாசிங் (சுயே.)- 314
எஸ்.எம். அந்தோணிமுத்து (சுயே.)-304
என். கணேஷ் (சுயே.) -244
எஸ். கிறைஸ்ட்மில்லா் (சுயே.)- 140
ஆா். கோயில்பிள்ளை (சுயே.) -139
எம். முரளி (சுயே.)- 124
கே. அந்தோணி (சுயே.)- 134
எம். சரவணன் (சுயே.)- 255
எம். செல்வராஜ் (சுயே.)- 349
நோட்டா- 581
