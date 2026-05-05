Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
கன்னியாகுமரி

குளச்சல் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வெற்றி

News image

தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடமிருந்து வெற்றி பெற்ற்கான சான்றிதழை பெறுகிறாா் குளச்சல் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் தாரகைகத்பட்.

Updated On :5 மே 2026, 3:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குளச்சல் பேரவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் தாரகை கத்பட் 2 ஆயிரத்து 833 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

குளச்சல் தொகுதியில் மொத்தம் 13 போ் போட்டியிட்டனா். இதில், காங்கிரஸ் வேட்பாளா் தாரகை கத்பட், தன்னை எதிா்த்து போட்டியிட்டதவெக வேட்பாளரை விட 2 ஆயிரத்து 833 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

தாரகை கத்பட் (காங்.)- 66,207 (வெற்றி)

பிரேம் அலெக்ஸ் (தவெக)- 63.374

டி. சிவகுமாா் (பாஜக)- 54,384

எல். ஆன்சிஷோபாராணி (நாதக)- 12,458

சி. ராஜாசிங் (சுயே.)- 314

எஸ்.எம். அந்தோணிமுத்து (சுயே.)-304

என். கணேஷ் (சுயே.) -244

எஸ். கிறைஸ்ட்மில்லா் (சுயே.)- 140

ஆா். கோயில்பிள்ளை (சுயே.) -139

எம். முரளி (சுயே.)- 124

கே. அந்தோணி (சுயே.)- 134

எம். சரவணன் (சுயே.)- 255

எம். செல்வராஜ் (சுயே.)- 349

நோட்டா- 581

தொடர்புடையது

7 தொகுதி இடைத்தோ்தல்: ஆளுங்கட்சிகள் வெற்றி!

7 தொகுதி இடைத்தோ்தல்: ஆளுங்கட்சிகள் வெற்றி!

விளவங்கோடு தொகுதியில் காங்கிரஸ் வெற்றி

விளவங்கோடு தொகுதியில் காங்கிரஸ் வெற்றி

குளச்சலில் தென்னை ஆராய்ச்சி மையம்: காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வாக்குறுதி

குளச்சலில் தென்னை ஆராய்ச்சி மையம்: காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வாக்குறுதி

தொகுதி அலசல் - குளச்சல்: கூடுதல் பலத்துடன் காங்கிரஸ்!

தொகுதி அலசல் - குளச்சல்: கூடுதல் பலத்துடன் காங்கிரஸ்!

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு