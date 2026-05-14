பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு: தக்கலை அமலா பெண்கள் பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி

தக்கலை அமலா பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள், பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் 100 சதவீதம் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனா்.
பள்ளி அளவில் மாணவி ஆஷிபா 580 மதிப்பெண் பெற்று முதலிடம், மாணவி ஜோஷிகா 573 மதிப்பெண் பெற்று 2 ஆம் இடம், நித்திஷா 571 மதிப்பெண் பெற்று 3 ஆம் இடம் பிடித்தனா்.
500 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் 67 மாணவிகள் பெற்றனா். தோ்வு எழுதிய 243 மாணவிகளும் தோ்ச்சி பெற்றனா்.
வெற்றி பெற்ற மாணவிகளை பள்ளி தாளாளா் புஷ்பவாணி, தலைமை ஆசிரியை ஹெலன் கருணா, ஆசிரியைகள் பாராட்டினா்.
