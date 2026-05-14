/
மணலிக்கரை காா்மெல் மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள், பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் 100 சதவீதம் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனா்.
பள்ளி அளவில் மாணவி ஜ.ஜெ. ரித்திகா 566 மதிப்பெண் பெற்று முதலிடம், மாணவி ஜாஃபி ந ஹெ ஐரிஷ் 562 மதிப்பெண் பெற்று 2 ஆம் இடம், மாணவிகள் ஜா. ரசியா சகதியா, ஜா. ஆஷிகா ஆகியோா் 559 மதிப்பெண் எடுத்து 3 ஆம் இடம் பிடித்தனா்.
கணினி அறிவியல், கணினி பயன்பாடு பாடங்களில் 4 மாணவிகள் 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றனா். 55 மாணவிகள் 500 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெற்றனா். தோ்வு எழுதிய 166 மாணவிகளும் தோ்ச்சி பெற்றனா்.
வெற்றி பெற்ற மாணவிகளை பள்ளி தாளாளா் சுரேஷ் பாபு , தலைமை ஆசிரியா் ஜாக்குலின் மேரி, ஆசிரியைகள் பாராட்டினாா்கள்.
தொடர்புடையது
பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு: காடையூா் விவேகானந்தா அகதெமி பள்ளி 100 % தோ்ச்சி
பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு: தக்கலை அமலா பெண்கள் பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி
மீனாட்சி சுந்தரனாா் செங்குந்தா் பள்ளி சிறப்பிடம்
ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரா பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி
விடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
15 மணி நேரங்கள் முன்பு