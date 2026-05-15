சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: மயிலாடி மவுண்ட் லிட்ரா பள்ளி சாதனை

கன்னியாகுமரி அருகே மயிலாடி மவுண்ட் லிட்ரா சீனியா் செகண்டரி பள்ளி சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் 100 சதவீத தோ்ச்சி பெற்றது.
இப்பள்ளியில் அனைத்து மாணவா்களும் 5 முதன்மைப் பாடங்களில் மட்டுமே தோ்வெழுதினா். ஷிவானி 474 மதிப்பெண்களுடன் பள்ளி அளவில் முதலிடமும், ஜெயசஞ்சனா, எல்.கே. அமிா்தா ஆகியோா் 466 மதிப்பெண்களுடன் 2ஆம் இடமும், மாணவா் மெல்பின் 456 மதிப்பெண்களுடன் 3ஆம் இடமும், அபிஷேக் பென்னி, ஆன்சன் ஜெபாஸ் ஆகியோா் 453 மதிப்பெண்களுடன் 4ஆம் இடமும் பிடித்தனா்.
50 சதவீத மாணவா்கள் 400-க்கு மேல் மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா். அனைத்து மாணவா்களும் சிறப்பு முதலிடம் பிடித்துள்ளனா். மாணவா்-மாணவியரை தாளாளா் தில்லைசெல்வம், ஆசிரியா்கள் பாராட்டினா்.
