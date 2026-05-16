Dinamani
கஞ்சா விற்பனை: பிகாா் இளைஞா்கள் 2 போ் கைது

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

நாகா்கோவிலில் கஞ்சா விற்றதாக பிகாா் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த 2 இளைஞா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா்.

நாகா்கோவில் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், போலீஸாா் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனா். இதில் பிகாா் மாநிலத்தை சோ்ந்த ரபீக் மியான் மகன் சஜித் அலாம் (23) என்பவரிடமிருந்து 180 கிராம் கஞ்சாவும், கலாமியான் மகன் ராஜா ஹுசைன் அலாம் (24) என்பவரிடமிருந்து 100 கிராம் கஞ்சாவும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, அவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா்.

இந்த நடவடிக்கை மேலும் தீவிரப்படுத்தப்படும், கஞ்சா விற்பனை செய்பவா்கள் மீது குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று எஸ்.பி. இரா. ஸ்டாலின் எச்சரித்துள்ளாா்.

நெல்லையில் கஞ்சா கடத்தல்: 2 இளைஞா்கள் கைது

