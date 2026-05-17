புதுக்கடை அருகே உள்ள இனயம் பகுதியில் பெண் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக 3 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
குளச்சல், கொட்டில்பாடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஜோஸ் சோனியா(35). இவரை, உறவினா்களான இனயம் பகுதியைச் சோ்ந்த பிரிஜிட் என்ற பாபி(45), பென்னடிட் என்ற அம்பாடி(40), பானு(22) ஆகியோா் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு அனுப்புவதாக கூறி ரூ. 2.21 லட்சத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு ஏமாற்றினராம்.
இந்நிலையில், பிரிஜிட் என்ற பாபி வீட்டுக்கு பணத்தை திரும்ப கேட்பதற்காகச் சென்ற ஜோஸ் சோனியாவை 3 பேரும் சோ்ந்து
தாக்கினராம். இதில், காயமடைந்த அவா் குழித்துறை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இதுகுறித்து புகாா் அளித்தும் புதுக்கடை போலீஸாா் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையாம். இதனால், அவா் குழித்துறை குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடா்ந்தாா். அதன்பேரில், மேற்கூறிய 3 போ் மீதும் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
