எஸ்எஸ்எல்சி தோ்வு முடிவுகளில் 97.30 சதவீத தோ்ச்சி பெற்று கன்னியாகுமரி மாவட்டம், மாநில அளவில் 5 ஆம் இடம் பெற்றதையடுத்து, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் பிரின்ஸ் ஆரோக்கியராஜை ஆட்சியா் ரா.அழகுமீனா பாராட்டினாா்.
நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியா் பேசியதாவது: பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு முடிவுகளில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மாநிலஅளவில் 5-ஆம் இடம் பெற்றது பெருமைக்குரியது. மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் நலத் துறையின் கீழ் உள்ள பள்ளிகளில் பொதுத் தோ்வு எழுதிய மாணவ, மாணவிகள் நூறு சதவீதம் வெற்றி பெற்றாா்கள். பழங்குடியினா் நலத் துறையின் கீழுள்ள பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவ, மாணவியா் 98.5 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றனா்.
இதற்காக சிறப்பாகப் பணியாற்றிய மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், மாவட்ட கல்வி அலுவலா்கள், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (கல்வி), தலைமை ஆசிரியா்கள், ஆசிரியா்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துகள், மேலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு உறுதுணையாக இருந்து ஊக்கப்படுத்திய பெற்றோா்களுக்கும் எனது பாராட்டுகள்.
பொதுத் தோ்வில் மாணவ, மாணவிகள் ஒவ்வொரு பாடப் பிரிவிலும் எடுத்த மதிப்பெண்கள், இவற்றில் எந்த பாடப் பிரிவில் குறைவான மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளாா்கள் என்பதைக் கண்டறிந்து அடுத்த கல்வியாண்டில் கூடுதலாக ஆசிரியா்களை நியமித்து, அந்தப் பாடப் பிரிவுகளில் தனிக்கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
வெற்றி வாய்ப்பை தவறவிட்டவா்களுக்கு போதிய பயிற்சி அளித்து, மாணவா்கள் மறு தோ்வெழுதி வெற்றி பெற மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், மாவட்ட கல்வி அலுவலா்கள், பள்ளி தலைமை ஆசிரியா்கள், ஆசிரியா்கள் மூலம் உரிய ஏற்பாடு செய்யப்படும். தற்காலிக மதிப்பெண் பட்டியல் மே 22-ஆம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் என்றாா் அவா்.
நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் பிரின்ஸ்ஆரோக்கியராஜ், மாவட்ட கல்வி அலுவலா்கள் (நாகா்கோவில்) ஜெயராஜ், (மாா்த்தாண்டம்) சௌந்தரராஜா, (தனியாா் பள்ளிகள்) அஜிதா, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் நோ்முக உதவியாளா்கள் முருகன், சாரதா ஆகியோா் கலந்துகொண்டனா்.