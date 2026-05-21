Dinamani
கன்னியாகுமரி

பகவதியம்மன் கோயில் வைகாசி விசாகத் திருவிழா இன்று தொடக்கம்

கன்னியாகுமரி பகவதியம்மன் கோயில் வைகாசி விசாகப் பெருந்திருவிழா வியாழக்கிழமை (மே 21) கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது.

Updated On :21 மே 2026, 5:48 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் வைகாசி விசாகப் பெருந்திருவிழா, நவராத்திரி திருவிழா 10 நாள்கள் நடைபெறும். நிகழாண்டு திருவிழா வியாழக்கிழமை தொடங்குகிறது. இதையொட்டி, அதிகாலை 5 மணிக்கு அபிஷேகம், 5.30 மணிக்கு கணபதி ஹோமம், 8 முதல் 9 மணிக்குள் கொடியேற்றம் நடைபெறும்.

காலை 10 மணிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், நண்பகல் 12 மணிக்கு அன்னதானம், மாலை 6.30 மணிக்கு சமய உரை, இரவு 8 மணிக்கு பக்தி பஜனை, 9 மணிக்கு தேவி பூப்பந்தல் வாகனத்தில் திருவீதியுலா வருதல் ஆகியவை நடைபெறும்.

விழா நாள்களில் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அம்மன் திருவீதியுலா வருதல், அன்னதானம், ஆன்மிக உரை, கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். மே 25ஆம் தேதி இரவு 7 மணிக்கு புஷ்பாபிஷேகம் நடைபெறும்.

29ஆம் தேதி லை 9.30 முதல் 10.30 மணிக்குள் தேரோட்டம் நடைபெறும். இதில் கேரளம் மற்றும் தென் தமிழகத்தைச் சோ்ந்த திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்பா். நண்பகல் 12 மணிக்கு அன்னதானம், மாலை 5.30 மணிக்கு மண்டகப்படி, மாலை 6 மணிக்கு சமய சொற்பொழிவு, இரவு 9 மணிக்கு வெள்ளிக் கலைமான் வாகனத்தில் தேவி திருவீதியுலா வருதல் ஆகியவை நடைபெறும்.

30 ஆம் தேதி காலை 6.15 மணிக்கு முக்கடல் சங்கமத்தில் அம்மனுக்கு ஆராட்டு, 10 மணிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், நண்பகல் 12 மணிக்கு அன்னதானம், மாலை 5 மணிக்கு மண்டகப்படி, 6.30 மணிக்கு பக்தி இன்னிசை, தொடா்ந்து ஆன்மிக உரை, நா்த்தன பஜனை ஆகியவை நடைபெறும். இரவு 9 மணிக்கு அம்மன் தெப்பத்துக்கு எழுந்தருளி தெப்பத் திருவிழா நடைபெறும்.

ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகத்தினா் செய்து வருகின்றனா்.

